Goût du Doc – Projection du film « Le Grand Bal » de Laetitia Carton Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, samedi 6 avril 2024.

Le samedi 06 avril 2024

de 15h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Projection du film « Le Grand Bal » de Laetitia Carton (2018, 89 min) en partenariat avec les Yeux Doc.

C’était il n’y a pas si

longtemps, le monde d’avant. Celui des paysans, des musettes de

grands-mères. La vie au village était rythmée par les saisons, les

festivités d’été entre les moissons et les vendanges. Ce monde simple,

rattaché à la terre, est réinventé aujourd’hui par des communautés de

passionnés transmettant le goût pour la culture folk à de nouvelles

générations. Pendant 7 jours et 8 nuits, les danseurs des Grands Bals de

l’Europe prennent des cours de danses traditionnelles la journée et

valsent le soir à Gennetines, dans l’Allier.

Ce festival attire 2000 danseurs, 500 musiciens pour une quinzaine de

bals par jour sur neuf parquets. Il popularise le patrimoine

chorégraphique de différentes régions et pays, de l’Irlande à la Bohême.

Mazurkas, polkas, cercles circassiens, scottish, bourrées…. On

apprend que la pizzica, ou tarentelle, danse italienne de la région des

Pouilles, était connue pour exorciser le mal causé par une piqûre de

tarentule, mais pratiquée surtout comme une danse de possession.

Quel carburant peut bien faire tourner ces danseurs jusqu’à la transe

? Le partage d’un plancher marqué par le tempo des pas qui le frappent ?

On danse en ces lieux jusqu’au bout de la nuit et de la semaine, malgré

la fatigue. Le film en appelle un autre : «On achève bien les chevaux»

(1969) de Sydney Pollack, mais sa symbolique n’est pas la même.

L’épuisement est ici positif, joyeux, presque extatique. Il y a bien une

récompense mais elle n’est pas financière. Elle est humaine. Sous les

tentes, les participants trouvent un havre de paix protégé des crises du

monde extérieur. Un espace où quel que soit son âge (mais peut-être pas

son niveau !), on peut concevoir le collectif, «l’espoir du nous et de

la cité apaisée». «Le Grand Bal» part à la recherche de l’unité, de

l’unisson, dans la diversité des visages, des habits, des physiques.

Composé de longues séquences où l’on voit les corps n’en former qu’un

seul, le film prend le temps d’observer gestuelles et désirs, comme un

spectateur au bord de la scène. Laetitia Carton avait déjà cartographié

l’expression des corps en 2015 avec «J’avancerai vers toi avec les yeux

d’un Sourd». Ce film mettait en scène sa fascination pour la langue des

signes et son interprétation corporelle du monde, comme si les Sourds

venaient d’un pays imaginaire et lointain. Ici, elle filme le Pays de

cocagne des danseurs.

https://www.lesyeuxdoc.fr/film/2025/le-grand-bal

Samedi 6 avril à 15h

Auditorium (-1)

Public ado-adulte

Entrée libre

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

