2EME SKYRACE DES GORGES DU TARN Gorges du Tarn Causses, 18 mai 2024, Gorges du Tarn Causses.

Gorges du Tarn Causses,Lozère

La SkyRace Gorges du Tarn est course labellisée SKYRUNNING par l’International Skyrunnning Federation (ISF).

A la date de sa création en 2023, il n’y a que 4 courses ainsi labellisées. La SkyRace Gorges du Tarn est celle qui présente le moins de dé….

2024-05-18 fin : 2024-05-18 . EUR.

Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie



The SkyRace Gorges du Tarn is a SKYRUNNING race certified by the International Skyrunnning Federation (ISF).

At the time of its creation in 2023, there are only 4 races with this label. The Gorges du Tarn SkyRace is the one with the fewest challenges.

La carrera Gorges du Tarn SkyRace ha obtenido la etiqueta SKYRUNNING de la Federación Internacional de Skyrunnning (ISF).

En el momento de su creación en 2023, solo hay 4 carreras con esta etiqueta. La Gorges du Tarn SkyRace es la que presenta menos desafíos.

Das SkyRace Gorges du Tarn ist ein von der International Skyrunning Federation (ISF) mit dem SKYRUNNING-Label ausgezeichneter Lauf.

Zum Zeitpunkt seiner Gründung im Jahr 2023 gibt es nur vier Rennen mit diesem Label. Der SkyRace Gorges du Tarn ist der Lauf mit den wenigsten De…

