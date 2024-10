GINGER BROTHERS KESSECET Nantes Loire-Atlantique

Nantes

KESSECET Nantes

GINGER BROTHERS KESSECET Nantes, vendredi 29 novembre 2024.

GINGER BROTHERS Vendredi 29 novembre, 20h00 KESSECET

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-29T20:00:00 – 2024-11-29T21:30:00

Fin : 2024-11-29T20:00:00 – 2024-11-29T21:30:00

Entre compositions et réarrangements, on chante les aventures du quotidien, les histoires de copains, mais surtout… Ils aiment bien taper des mains (et des pieds).Le tout, en français, s’il vous plaît !

Youtube

Instagram

KESSECET 40 quai Malakoff, 44000 Nantes Nantes 44021 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 47 75 39 https://www.kessecet-nantes.fr/ https://www.facebook.com/kessecet [{“data”: {“author”: “Ginger Brothers”, “cache_age”: 86400, “description”: “La petite derniu00e8re a u00e9tu00e9 faite en partenariat avec les salons de coiffure “mesciseauxu00e0boutrond” et je vous rassure, on a toujours pas notre CAP Coiffure. Merci u00e0 notre grande soeur, et courage u00e0 elle pour le chemin qu’il reste u00e0 parcourir dans son combat contre le cancer du sein. nnVous pouvez la suivre ici : https://www.instagram.com/amourettedevacances/nnEt vous pouvez suivre le super ru00e9al’ de la vidu00e9o, Emeric Leprince ici : https://www.instagram.com/emeric_leprince/nnEt nous, vous pouvez nous suivre lu00e0 : https://www.instagram.com/gingerbrothers_/”, “type”: “video”, “title”: “GINGER BROTHERS #9 – T’EN FAIS PAS POUR u00c7A”, “thumbnail_url”: “https://i.ytimg.com/vi/-OdGzLDEa44/maxresdefault.jpg”, “version”: “1.0”, “url”: “https://www.youtube.com/watch?v=-OdGzLDEa44”, “thumbnail_height”: 720, “author_url”: “https://www.youtube.com/channel/UCw1_SQPr3dvMBvSoNnGCXKA”, “thumbnail_width”: 1280, “options”: {“_end”: {“label”: “End on”, “placeholder”: “ex.: 11, 1m10s”, “value”: “”}, “_start”: {“label”: “Start from”, “placeholder”: “ex.: 11, 1m10s”, “value”: “”}, “_cc_load_policy”: {“label”: “Closed captions”, “value”: false}, “click_to_play”: {“label”: “Hold load & play until clicked”, “value”: false}}, “html”: “

“, “provider_name”: “YouTube”}, “link”: “https://www.youtube.com/watch?v=-OdGzLDEa44”}, {“data”: {“cache_age”: 86400, “thumbnail_width”: 100, “description”: “Instagram photos and videos”, “html”: “

“, “type”: “rich”, “title”: “Instagram (@gingerbrothers_)”, “thumbnail_url”: “https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/397419149_864891958412090_5371876640017774715_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=fcb8ef&_nc_ohc=bgAJusS6liMQ7kNvgFGSI0o&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AYBbcltp0d7vSkq7i3aTDps1TcOE1n-0DbkITO_x3K0l5w&oe=66E8CDB7”, “version”: “1.0”, “url”: “https://www.instagram.com/gingerbrothers_/”, “script”: {“async”: true, “charset”: “utf-8”, “src”: “https://cdn.iframe.ly/embed.js”}, “thumbnail_height”: 100}, “link”: “https://www.instagram.com/gingerbrothers_/”}] RESTAURANT, CAVE ET BAR A VINS – Nantes

Mais…Qu’est ce que le KESSECET ?

Un restaurant offrant une restauration, du lundi au vendredi midi avec une carte changeante au fil des saisons. Le chef Jules vous propose un menu composé de produits frais et locaux. Un bar à vins en soirée/after work, du mardi au samedi soir avec une sélection de vins d’auteurs et une carte de tapas maison .

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Folk Bluegrass

vendredi 29 novembre 2024 GINGER BROTHERS KESSECET Nantes Vendredi 29 novembre, 20h00 KESSECET Nantes, 40 quai Malakoff, 44000 Nantes dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars