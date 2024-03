GHOSTWOMAN – GHOSTWOMAN LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand, samedi 6 juillet 2024.

Bien que Hindsight Is 50/50 soit le troisième album de Ghost Woman en 18 mois, le compositeur et multi-instrumentiste Evan Uschenko estime qu’il s’agit du premier album qui capture enfin la vraie nature du groupe .L’album a été enregistré principalement en live en trois jours aux studios analogiques Kerwax en Bretagne par Christophe Chavanon (The Good Damn).Uschenko déclare que les deux premiers albums n’ont jamais été conçus pour être des albums : ils sont comme des pages de journaux intimes qui ont été brûlés depuis longtemps. Avec l’arrivée d’Ille van Dessel en tant que co-compositrice/batteuse, le projet donne le sentiment d’avoir une direction .

Tarif : 7.00 – 7.00 euros.

Début : 2024-07-06 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63