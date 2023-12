LA GENN’IALE : RANDONNÉE MARCHE, VTT, RAID VTT ET GRAVEL Gennes-Val-de-Loire, 4 décembre 2023, Gennes-Val-de-Loire.

Gennes-Val-de-Loire,Maine-et-Loire

Voici l’une des randonnées VTT les plus importantes de l’Anjou (plus de 1000 participants sur 5 parcours de 20 à 100 km). Entre forêts et coteaux surplombant la Loire. Et pour les adeptes de la marche, plusieurs randonnées sont au choix..

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire



This is one of Anjou’s biggest mountain bike tours (over 1000 participants on 5 routes ranging from 20 to 100 km). Between forests and hills overlooking the Loire. And for walkers, there’s a choice of several hikes.

Se trata de uno de los mayores recorridos en bicicleta de montaña de la región de Anjou (más de 1.000 participantes en 5 rutas de 20 a 100 km). Entre bosques y colinas con vistas al Loira. Y para los senderistas, hay varios recorridos a elegir.

Dies ist eine der größten Mountainbike-Touren im Anjou (über 1000 Teilnehmer auf 5 Strecken von 20 bis 100 km). Zwischen Wäldern und Hängen mit Blick auf die Loire. Und für die Anhänger des Wanderns stehen mehrere Wanderungen zur Auswahl.

Mise à jour le 2023-11-29