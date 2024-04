Gast Un roman de Julien Coquentin à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette, samedi 22 juin 2024.

Ce travail vient clore le cycle de résidences Terre et Territoires qui a été porté par deux structures en Centre-Val de Loire, Zone i et Valimage durant quatre années consécutives.

Gast Un roman de Julien Coquentin à Thoré-la-Rochette. Le photographe écrit avec la lumière, dit-on. Sauf que là, nous avons fermé la lumière pour qu’il ne reste plus que l’imaginaire. Et l’écriture. Julien Coquentin, photographe aguerri à l’observation des territoires a relevé le défi. Ne pas photographier, mais écrire. D’une carte blanche, il a choisi la forme du roman. Il y a du polar dans le récit de Julien, une préoccupation pour l’histoire, des tragédies, des énigmes non résolues, de la tendresse et du temps qui passe. C’est ici au Moulin de la Fontaine à Zone i, au creux de la vallée du Loir, qu’une petite fille grandit et traverse les époques des années quarante à nos jours. EUR.

