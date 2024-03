Garten-Treff : contes en forêt Mosaïc, le jardin des cultures Houplin-Ancoisne, jeudi 9 mai 2024.

Garten-Treff : contes en forêt Traversez le sentier de la forêt vivante : une source inépuisable de récits et de légendes coule à travers la sève des arbres et nourrit notre imaginaire. Jeudi 9 mai, 14h00 Mosaïc, le jardin des cultures Entrée au jardin payante : 6 € / 4 € / 17 € tribu / 0 € < 4 ans Spectacle et ludothèque compris dans le tarif d'entrée. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-05-09T14:00:00+02:00 – 2024-05-09T19:00:00+02:00 Fin : 2024-05-09T14:00:00+02:00 - 2024-05-09T19:00:00+02:00

Vous êtes invités, chers amis de la providence, à venir écouter, jouer et danser le célèbre conte des Musiciens de Brême des Frères Grimm.

15 h / 17 h

35 min

Les Musiciens de Brême

Art en Liberté

Contes

à partir de 3 ans

En Allemagne, les jeux de société font partie intégrante de la culture : les jeux de cartes et de plateaux y sont très populaires ! Découvrez notre sélection de jeux dédiée à l’univers des contes et de la forêt.

14 h – 18 h

en continu

Spielebibliothek

L’équipe Mosaïc

Jeu

Tout public

Ouverture de Mosaïc : 10 h – 19 h. Dernier accès à 18 h

Mosaïc, le jardin des cultures 103 rue Guy Môquet Houplin-Ancoisne. Stationnement Parking du parc de la Deûle, rue du Bon Blé Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France

Gaétan Dalle – MEL