Fête mondiale du jeu Garonette Verdun-sur-Garonne, 25 juin 2023, Verdun-sur-Garonne.

Verdun-sur-Garonne,Tarn-et-Garonne

Venez jouer seul-e, en famille, entre ami-es et passer un moment convivial avec Tour de Jeu.

2023-06-25 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-25 18:00:00. .

Garonette Garonette- bord de Garonne

Verdun-sur-Garonne 82600 Tarn-et-Garonne Occitanie



Come and play alone, with family or friends, and enjoy a convivial moment with Tour de Jeu

Ven a jugar solo, en familia o con amigos y pasa un rato agradable con Tour de Jeu

Spielen Sie allein, mit der Familie, mit Freunden und verbringen Sie einen geselligen Moment mit Tour de Jeu

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de Tourisme Grand-Sud Tarn-et-Garonne