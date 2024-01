La traversée du Morvan en randonnée guidée sur le GR13 (Avallon à Autun) Gare SNCF Avallon, lundi 5 août 2024.

Avallon Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-05 09:00:00

fin : 2024-08-11 17:00:00

La Traversée du Morvan en Randonnée sur le mythique GR13 d’Avallon à Autun. 7 jours et 6 nuits de bivouac avec un Guide, 180km de randonnée à pieds en 7 jours.

Venez découvrir les villes fortifiées d’Avallon, Vézelay et Autun ; les vallées du Cousin et de la Cure ; et toutes les perles du Morvan ! Ses Lacs, ses forêts, le Saut du Gouloux, les magnifiques Gorges de la Canche, Le Haut-Folin (le toit de la Bourgogne à 901m d’altitude), le Mont-Beuvray…

Au Programme de de cette Randonnée accompagnée :

– 7 journées entières et 6 nuits en bivouac dans le Morvan avec un guide expérimenté & Diplômé

– 26km de marche et 500m de dénivelé en moyenne par jours

– 6 Nuits au bivouac dans la Nature

– 3 petits ravitaillements sur le parcours

– Navette retour en car d’Autun à Avallon incluse

Réservation Obligatoire sur le site LeBanquierRandonneur.fr

Départ : lundi 5 aout 9h du parking de la gare d’Avallon

Arrivée : dimanche 11 aout 17h au parking de la gare d’Avallon

Niveau de difficulté : 3/4 : marche d’environ 26 km par jours et environ 500 mètres de dénivelé.

Pour qui est fait ce stage ? Pour des personnes de plus de 18 ans en bonne forme physique, accoutumé à marcher avec un sac en autonomie et curieux de découvrir le Morvan et ses Merveilles.

Groupe : 6-8 participants max

Matériel nécessaire : Chaussures & vêtements adaptés à la pratique de larandonnée, sac de rando, couchage, nourriture, eau…

Possibilité de louer du matériel pour la sortie : tente, matelas, duvet, sac de 50 litres, paire de bâtons, cartouche et réchaud à gaz

Le Morvan est une petite montagne boisée Bourgogne culminant à 901 mètre d’altitude située à seulement 2 heures de route de Paris et de Lyon. Venez découvrir ces montagnes, ces forêts, ces rivières et ses magnifiques lacs !

Gare SNCF

Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-09 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination)