Gare au gorille Festival de cirque Route du Radôme Pleumeur-Bodou, mercredi 8 mai 2024.

Gare au gorille Festival de cirque Route du Radôme Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Fraternité, sororité, impétuosité, tout un monde affichant haut et fort sa fantaisie, son désir de partage !

C’est ça le cirque, l’art du risque, la volonté de se dépasser, une solidarité de cœur et de corps. Et en retour, les étoiles dans les yeux du public, les respirations suspendues, le sursaut d’étonnement, l’émotion grand format.

C’est ça Gare au Gorille, un aperçu de cet imaginaire circassien où chaque artiste a peaufiné son ouvrage en artisan amoureux du beau geste. Un rêve commun, une pause bienvenue, une échappée belle.

Bienvenue. Welcome. Degemer mat. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08

fin : 2024-05-11

Route du Radôme Pôle Phoenix

Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne accueil@carre-magique.com

L’événement Gare au gorille Festival de cirque Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2024-03-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose