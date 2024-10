FWE 2024 AU CHÂTEAU DE LUC FAMILLE FABRE Luc-sur-Orbieu Aude

FWE 2024 AU CHÂTEAU DE LUC FAMILLE FABRE Luc-sur-Orbieu, samedi 19 octobre 2024.

1 rue du château Luc-sur-Orbieu Aude

Eveillez vos sens avec une dégustation à l’aveugle.

Vous allez découvrir une sélection large de vins bio, blancs, rosés, oranges et rouges, sec ou doux, et mêmes de cidres de la Famille Fabre. Vous serez surpris des saveurs parfois insolites, toujours délicates !

Option jus de fruits et vin sans alcool possible.

Sur réservation planches de tapas pour accompagner vos dégustations avec assortiment de charcuteries et fromages.

Trois horaires à retenir 11h30 /14h30 /16h30

Prix la dégustation 5€ par personne / la planche de tapas 22€ pour 3 à 4 personnes

Visite insolite jusqu’au chai voûté du XIVe

Revivez l’épopée du Midi viticole, de l’âge d’or à la révolte des gueux de 1907 !

Suivie d’une belle dégustation comparée d’IGP OC, AOC Corbières, AOC Minervois et Cru Boutenac.

Quatre horaires à retenir 11h / 14h / 15h /16h

12€ par personne

Animations sur réservation pour les groupes

Jeu du casino du vin un vrai défi pour tester vos papilles, vous pariez sur vos impressions de dégustation et que la meilleure équipe gagne !

8€ par personne

Escape Game une aventure incroyable où vous remonterez le temps pour sauver les vignerons de la crise de 1907 !

25€ / 30€ par personne.

22 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-19 10:00:00

fin : 2024-10-19 18:00:00

1 rue du château

Luc-sur-Orbieu 11200 Aude Occitanie oenotourisme@famille-fabre.com

