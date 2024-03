Fun Alp’ – Croq’Vacances Chalet « Les Églantines » Vars, dimanche 30 juin 2024.

Fun Alp’ – Croq’Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 30 juin – 6 juillet Chalet « Les Églantines » 599 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-30T08:00:00+02:00 – 2024-06-30T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-06T00:00:00+02:00 – 2024-07-06T19:00:00+02:00

Tu souhaites faire le plein de sensations fortes, ce séjour pour Ados dans les Hautes-Alpes est parfait !

Dans un cadre surprenant, à 1 000 mètres d’altitude, en pleine nature, pars à la découverte d’activités aquatiques et sportives à sensations. Toutes les activités sont encadrées par nos Moniteurs Brevetés d’État.

Chacun pourra vivre à 100 % les activités dans un cadre sécurisé et profiter des sites remarquables de la région. La sortie rafting, à la fois ludique et sportive, favorise la cohésion de groupe et les sensations fortes.

Dans la vallée de Vars, ton embarcation affrontera les courants et les rapides de la rivière. Une belle descente sportive et amusante en perspective t’attend !

Nous continuerons à faire le plein de sensations avec le canyoning. Équipé(e) de ta combinaison et d’un casque, tu descendras les cours d’eau et tu t’élanceras dans le canyon : descentes en rappel, toboggans naturels et nage en eaux vives seront les obstacles à franchir durant ce parcours inoubliable. Tu évolueras aussi pendant 3 heures dans un parc d’aventure, d’accrobranche et de tyrolienne où tu feras le plein de sensations et d’émotions. Tu franchiras les 16 parcours à travers une multitudes d’ateliers qui mettront à l’épreuve ton agilité et ton mental !

Pour clôturer ce séjour sensationnel, tu prendras de la hauteur avec le parcours d’escalade. Tu découvriras les plaisirs de la grimpe encordée sur paroi naturelle d’où tu domineras la vallée de Vars. Tu profiteras de la vue exceptionnelle sur ce site naturel et majestueux !

Des baignades au lac, à proximité du centre, ou alors en piscine seront planifiées pendant le séjour. L’équipe d’animation proposera également des grands jeux et veillées. Ce séjour dynamique et sportif se déroule dans un environnement naturel en pleine montagne. Une vraie immersion en pleine nature s’offre à toi !

Chalet « Les Églantines » 05560 VARS Vars 05560 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-fun-alp_187.html »}]

Rafting Escalade

Croq’ Vacances