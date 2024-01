Full Eearth + Dislimn + guest L’international Paris, mardi 23 avril 2024.

Le mardi 23 avril 2024

de 20h00 à 23h00

.Public adultes. payant Sur place : 10 EUR

L’Inter présente:

Full Earth

(Oslo, NO – Stoner – No – Stickman Records)

Cloud Sculptors » est le premier album du quintet de rock expérimental « Full Earth », basé à Oslo. Le groupe est dirigé par le batteur et compositeur Ingvald Vassbø. Avec un lien profond avec la musique minimaliste, en particulier les œuvres pour orgue de Terry Riley, et le heavy stoner rock a.l.b., le groupe s’est fait un nom dans le monde entier, stoner rock tel que Sleep, High on Fire et Elder, la sphère Full Earth se concentre sur les riffs fuzzés, l’expérimentalisme sonore et la musique bruitiste, Cloud Sculptors, qui est une sorte de récit abstrait, mythologique et psychédélique, se compose de six morceaux minutieusement composés et produits, six morceaux composés et produits avec soin. Quatre d’entre elles sont instrumentales et de longue durée, Quatre d’entre eux sont de longues compositions instrumentales, lourdes de fuzz et de boue, qui s’étirent vers les 20 minutes. Echo Tears et Weltgeist sont deux compositions plus courtes inspirées par James Ferraro, Onehotrix Point Nevers et les contributions géniales de Györgi Ligeti à l’histoire de la musique. Sur le premier album de Full Earth, les inspirations et les références coalescent d’une manière saine, véritablement progressive et vitale. progressive et vitale. En 2024, Full Earth recréera et élargira l’univers des Cloud Sculptors dans un concert hypnotique et intense.

Dislimn

(Paris, FR – Stoner Rock)

Forts d’une expérience musicale passée, Florent, Basile et Alix se rejoignent en 2022 pour former DISLIMN. Lepaysage sonore de ce projet mêle l’allure hypnotique du stoner rock et les nuances envoûtantes des mélodies scandinaves. Les guitares proposent une base sonore qui résonne à la fois avec puissance et finesse, misant sur des riffs entêtants et des grooves répétitifs. L’ancrage rythmique, associant batterie et percussions, créé un soutien captivant, guidant le groupe à travers l’espace musical de ce premier EP. Pour percer ce plateau instrumental, la voix percutante et mélodieuse fait voyager le public entre révolte et résilience tout en mélangeant les styles.

+ Guests

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

Contact : https://fb.me/e/7WLDzrRob https://fb.me/e/7WLDzrRob https://link.dice.fm/t546bdc7c4a1

Full Eearth + Dislimn + guest