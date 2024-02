François Godard – « Les Nuits d’Émeraude » En Plein Virage Queaux, samedi 1 juin 2024.

François Godard – « Les Nuits d’Émeraude » Entre la vie & la mort, il y a la parole…Celle qui évite les coups ou qui poursuit l’éternité, ou qui maintient Shéhérazade en vie & le roi en désir, la parole brûlante & imprévisible d’un voyageur. Samedi 1 juin, 19h30 En Plein Virage Entrée libre

« Les Nuits d’Émeraude »

Entre la vie et la mort, il y a la parole…

Solo écrit et interprété par François Godard d’après divers contes traditionnels et témoignages collectés par l’auteur.

⛵️ Propos

Dans les contes, la mort est souvent un détail : les personnages secondaires disparaissent et on n’en fait pas grand cas.

Le problème, c’est que dans la réalité, c’est un peu la même chose…

Autour de cet instant où la parole va distribuer la vie ou la mort, on va cheminer ici entre matériau traditionnel et récit de vie, pour regarder l’insupportable dans les yeux et redonner du poids aux mots.

Les héros merveilleux sont-ils si différents des héros du quotidien ? Les mères mythiques acceptent-elles plus facilement la mort de leurs enfants ?

Qu’ont-ils de plus, ces voyageurs faramineux, qui fait que nous aimons entendre leurs histoires, alors que nous supportons si mal d’apercevoir les migrants qui se noient sous nos yeux ?

Synopsis

On commencera par le commencement : l’histoire de Shéhérazade, ou comment l’intelligence de la parole va protéger la vie.

Mais, pour une fois, sans en oublier les zones d’ombres et les seconds rôles : qui se souvient du courage de Doniazade, sans laquelle la conteuse n’aurait pas survécu à sa première Nuit ?

De là, on alternera les contes traditionnels et les récits collectés par le conteur auprès de migrants, comme un balancier entre passé et présent, mythe et réalité, symbole et quotidien. Adil trouvera la mort dans le Champ des Génies, et ce sera tout aussi inacceptable que de laisser Siranouch traverser l’Europe enfermée dans un camion. Le Chercheur d’Éternité échouera dans sa quête, alors que Kadir et ses camarades venus de cinquante pays différents réveilleront une petite mairie des Deux-Sèvres au sens de

la devise républicaine.

Et cela nous emmènera jusqu’à un voyageur épuisé, accueilli dans une ville aux portes du désert dont il deviendra le sultan. Un souverain juste et généreux, qui pourtant, emporté par l’histoire qu’il raconte, condamne sans appel des étrangers à d’atroces

supplices…

Une histoire unique, qui porte toute l’invraisemblable palette de couleurs des Mille et Une Nuits d’où elle est tirée, mais qui, enveloppée dans la réalité, dévoile un tout autre discours, plus politique qu’esthétique, dans lequel l’adversaire est explicitement désigné.

Après Résistances, le retour aux sources traditionnelles ne sera plus jamais le même…

_______

François Godard

Artiste professionnel dès 19 ans, François Godard est très vite attiré par les mythes et les épopées. Il travaille notamment sur le répertoire celtique et les 1001 Nuits, avant de se voir commander la création de l’Épopée de Gilgamesh, montée sous le titre l’Homme d’Argile avec une équipe artistique de 15 personnes, conteurs, musiciens, danseurs, comédienne et plasticiens.

Son goût prononcé pour le travail collectif et pluri-disciplinaire, son obstination à explorer les possibilités de raconter la même histoire avec ces deux langages différents que sont le conte et la musique, le conduisent petit à petit à considérer le conte comme une technique plus qu’un répertoire, une présence engagée quel que

soit le contenu.

Citoyen confronté aux évolutions de ce début de siècle, il va chercher progressivement à expliciter son engagement, à creuser plus profondément le sillon des rapports complexes entre passé et présent, entre Histoire et mythe, entre mémoire individuelle et mémoire collective. C’est ainsi qu’il va quitter les légendes pour raconter le monde contemporain et ceux qui luttent pour le transformer : ce sera le cycle Résistances, 7 spectacles créés entre 2006 et 2016, pour mêler sa trajectoire personnelle à l’évocation de 7 formes de résistances de 1917 à nos jours.

L’engagement total qu’il recherche dans la parole est une forme de connivence avec les parcours turbulents des personnages de ses spectacles.

Collecteur de parcours invisibles, chercheur de paroles libres et humaines, il trace aujourd’hui un chemin d’artiste singulier, empruntant au conte une profonde simplicité, à l’épopée un goût certain pour la démesure, au théâtre des codes scéniques rigoureux, à l’Histoire des questionnements pour le présent, et brassant le tout dans une écriture foisonnante, tendre et violente, faite par et pour la scène.

_______

❗ Spectacle pour tout public à partir de 12 ans.

Durée : 1h20

_______

Entrée libre

Bar et restauration

_______

conte solo

