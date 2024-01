LA PRATIQUE DE L’ENVOL Foyer Familial Cambremer, samedi 6 avril 2024.

LA PRATIQUE DE L’ENVOL Parés au décollage ? Samedi 6 avril, 15h00 Foyer Familial Plein : 6€ / Réduit : 3€ / Jeune – 14 ans : 0€ / groupe : 4€

Svetlana vit dans son vaisseau spatial en compagnie de son chien Médorius et Jarvis l’ordinateur de bord… Mais vient le jour où il faut quitter la planète ! Rythmée de cabrioles circassiennes, cette histoire actuelle et pleine de poésie, aborde avec un humour débordant le thème du détachement au matériel… pour mieux s’envoler !…

Grâce à une scénographie bluffante et des techniques détournées, Svetlana vous embarque à bord de son vaisseau spatial !

Ce spectacle est proposé dans le cadre de la programmation Hors Les Murs du Théâtre Lisieux Normandie. « La pratique de l’envol » sera joué :

jeudi 4 avril à 14h – St Martin de Mailloc

vendredi 5 avril à 14h – Livarot

samedi 6 avril à 15h – Cambremer

TEASER : https://youtu.be/sS-x9nXDyO4

theatre cirque