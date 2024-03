Foulées des 4 Portes 26eme anniversaire Rosheim, dimanche 22 septembre 2024.

Foulées des 4 Portes 26eme anniversaire Rosheim Bas-Rhin

Ce sont pas moins de 7 distances différentes qui sont proposées Semi-marathon, 10 km (mesuré FFA), 5 km dont une vague féminine, courses enfants de 5 à 13 ans ( 2300m, 1400m, 900m et 350m). Parcours plaisants dans les centres historiques et le vignoble environnant. Inscription en ligne https://bit.ly/3RMJyTd

Courses pour les enfants de 5 à 13 ans.

Des parcours animés et magnifiques dans les centres historiques et le vignoble environnant, une récompense de qualité, une super ambiance, des bénévoles et un territoire heureux de vous accueillir ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-22 09:00:00

fin : 2024-09-22 12:15:00

Rue du Neuland

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est info@f4p.fr

