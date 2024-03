FOUAD DIDI – LES LUNES DU RAMADAN Théâtre de l’Œuvre Marseille, vendredi 5 avril 2024.

FOUAD DIDI – LES LUNES DU RAMADAN ♫♫♫ Vendredi 5 avril, 22h00 Théâtre de l’Œuvre 13,50 / 16,50€

Dans le cadre des Lunes du Ramadan, venez découvrir Fouad Didi pour un concert inédit !

Vendredi 05 avril | 22H00

Musique arabo-andalouse

Fouad Didi revient à Marseille pour un concert exceptionnel ! Violoniste d’exception, chanteur, il est reconnu comme en étant l’un des plus brillants représentants de la musique arabe-andalouse. Il vous propose une soirée ramadanesque avec un répertoire allant du classique au hawzi en passant par le chaâbi et le sacré. Un parcours musical entre les continents qui saura vous faire voyager !

Dans le cadre des « Lunes du Ramadan ». Ce rendez-vous annuel est bien plus qu’une série de concerts de musiques du Maghreb ; c’est un véritable voyage émotionnel qui plonge au cœur des relations familiales et des traditions, révélant les intrications délicates entre identité, héritage et changement. À travers des personnages riches et des dialogues subtils, cette proposition offre une réflexion sincère sur les défis de concilier passé et présent, tradition et modernité.

Avec :

Fouad Didi | violon, chant

Kasbadji Youcef | percussion derbouka

Madjid Sebillot | percussion tar

Farid Zebroune | mandole

Amine Benabid | qanoun

Ouverture des portes à 21H00

