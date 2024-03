FORUM PETITE ENFANCE Salle BERNY Villeparisis, samedi 27 avril 2024.

FORUM PETITE ENFANCE Matinée d’écoute, d’orientation, d’informations et d’échanges pour faire découvrir aux parents et futurs parents, toutes les possibilités d’accueil des enfants de moins de 3 ans. Samedi 27 avril, 10h00 Salle BERNY Entrée libre et gratuite

Début : 2024-04-27T10:00:00+02:00 – 2024-04-27T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-27T10:00:00+02:00 – 2024-04-27T12:30:00+02:00

Faire de cette journée un moment ressource pour les parents et répondre à leurs interrogations, en faisant participer les partenaires de l’accueil du jeune enfant,

Présentation des différents métiers et formations à la Petite Enfance,

« L’enfant de demain » : il nous semble important de mettre en avant l’enfant d’aujourd’hui mais aussi celui de demain par le biais des découvertes en neurosciences, qui viennent confirmer les besoins fondamentaux des jeunes enfants, mais aussi par les pédagogies alternatives qui viennent enrichir le potentiel de chaque enfant tant dans son développement psycho affectif que ces apprentissages.

De nombreux parents et futurs parents se questionnent sur leurs rôles mais aussi sur « l’éducation » à donner à leurs enfants. L’objectif de cette matinée est de mettre en avant les valeurs éducatives de bienveillance et de respect du tout petit, afin que chacun comprenne que la bienveillance n’est pas une mode mais une base solide pour que tout à chacun se construise avec sérénité.

Salle BERNY 61 Rue de Ruzé 77270 VILLEPARISIS Villeparisis 77270 Seine-et-Marne Île-de-France

