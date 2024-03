FORUM DES EMPLOIS AUTOUR DU LAC DE PALADRU (38) Salle Pallas Villages du Lac de Paladru, mardi 19 mars 2024.

FORUM DES EMPLOIS AUTOUR DU LAC DE PALADRU (38) Semaine des métiers du tourisme Mardi 19 mars, 09h00 Salle Pallas

Echange avec les professionnels employeurs sous forme de stands d’information et de présentation des offres dans les domaines du tourisme (hébergeurs, prestatires de loisirs, restaurateurs…), de l’industrie et du commerce. Emplois saisinniers et permanents.

Salle Pallas 443 rue Morgerie 38130 Paladru Villages du Lac de Paladru 38850 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

