[FORMATION] Musique : financer son projet créatif Labo Flashback Perpignan, lundi 22 avril 2024.

[FORMATION] Musique : financer son projet créatif Maîtrisez la rédaction de dossiers de subvention, identifiez les financeurs clés (DRAC, Région, SACEM..), et apprenez à obtenir des financements pour des projets transfrontaliers – coopérations, EAC. 22 – 26 avril Labo Flashback

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T09:00:00+02:00 – 2024-04-22T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T09:00:00+02:00 – 2024-04-26T17:00:00+02:00

Envie d’intégrer les arts visuels à vos projets de création sur scène, de maîtriser la création de musique électronique, les techniques de prises de sons, de mixage ou encore de financer votre projet musical grâce aux subventions ?

Techniciens, professionnels, artistes, amateurs, intermittents du spectacle…

Grâce au catalogue de formations proposés par le Labo Flashback, formez-vous auprès de notre réseau de professionels : administrateurs, techniciens, artistes visuels, compositeurs et DJ’s des associations Flashback et Underfest, réalisateurs en informatique musicale, scénographes…

Avec la formation « Musique : financer son projet créatif » maîtrisez la rédaction de dossiers de subvention avec un pro, identifiez les financeurs clés (DRAC, Région, SACEM, etc.), et apprenez à obtenir des financements pour des projets transfrontaliers – coopérations, EAC.

Plus d’informations : https://ensembleflashback.fr/subventions-spectacles-vivants-musique/

Financement Afdas, Pôle emploi, OPCO… (hors CPF)

Accompagnement aux démarches de demandes de financement : formation.flashback66@gmail.com 04.11.64.83.66

Un partenariat Labo Flashback Flashback, Under’Fest et La Casa Musicale.

Labo Flashback 12 rue de la Fusterie, Perpignan Perpignan 66000 La Real Pyrénées-Orientales Occitanie 04 11 64 83 66 https://ensembleflashback.fr/ formation.flashback66@gmail.com

