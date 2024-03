Formation – Financer son film court En visioconférence Paris, samedi 1 juin 2024.

Formation – Financer son film court Une formation sur les financements existants sur le court métrage, afin de bien cerner les principaux guichets, leurs modalités et leurs lignes éditoriales. 1 et 2 juin En visioconférence Sur inscription // 350€ pour les adhérent·e·s (possibilité de payer en plusieurs mensualités) / 500€ pour les non-adhérent·e·s et pour les financements par Pôle Emploi et AFDAS

Une formation sur les financements existants sur le court métrage, afin de bien cerner les principaux guichets, leurs modalités et leurs lignes éditoriales.

✔️Objectifs :

– Connaître les principaux guichets et aides agissant pour le financement du court métrage

– Comprendre les spécificités de chaque fonds (genres et formats préférés, contreparties demandées)

– Bien identifier les différents mécanismes de financement (aides sélectives ou automatiques, aides à l’écriture, à la production, à la finition…)

– Comprendre comment s’établit un plan de financement d’un film

– Maîtriser les éléments clés à fournir pour une demande d’aide

?DURÉE : 14 heures

?EFFECTIF : 14 personnes

?TARIF : 350€ pour les adhérent·e·s (possibilité de payer en plusieurs mensualités) / 500€ pour les non-adhérent·e·s et pour les financements par Pôle Emploi et AFDAS

___________________

? INFOS PRATIQUES :

1 et 2 juin 2024, de 10h à 18h en visioconférence

>> Inscriptions : https://maisondufilm.com/formations/financer-son-film-court-4/

>> Contact : formation@maisondufilm.com

formation court métrage

