Formation : Distribuer et diffuser son court métrage En visioconférence Paris, samedi 29 juin 2024.

Formation : Distribuer et diffuser son court métrage 29 et 30 juin En visioconférence 350€ pour les adhérent·e·s (possibilité de payer en plusieurs mensualités) / 500€ pour les non-adhérent·e·s et pour les financements par Pôle Emploi et AFDAS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-29T10:00:00+02:00 – 2024-06-29T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-30T10:00:00+02:00 – 2024-06-30T18:00:00+02:00

En quelques années, le court métrage est devenu un vrai marché, en France et à l’international. L’occasion de profiter de l’expérience de distributeur·trice·s et d’acheteur·se·s reconnu·e·s pour découvrir ce secteur : qui achète quoi, à quel prix, avec quels contrats ? Une formation exclusive pour développer la diffusion et la vente de son film en France… et dans le monde !

✔️Objectifs :

– Comprendre les enjeux de la distribution d’un court métrage.

– Identifier les festivals et marchés majeurs et leurs lignes éditoriales.

– Savoir se repérer dans les aides existantes pour diffuser son court métrage en France et dans le monde.

– Comprendre les différents contrats et acheteurs (TV, VàD, SVàD, non-commercial etc.).

– Comprendre l’utilité d’un distributeur et les différents cas possibles.

– Savoir démarcher de potentiels acheteurs, en accord avec leur ligne éditoriale.

?DURÉE : 14 heures

?EFFECTIF : 12 personnes

?TARIF : 350€ pour les adhérent·e·s (possibilité de payer en plusieurs mensualités) / 500€ pour les non-adhérent·e·s et pour les financements par Pôle Emploi et AFDAS

? INFOS PRATIQUES :

29 et 60 juin 2024, de 10h à 18h en visioconférence

>> Inscriptions : https://maisondufilm.com/formations/distribuer-et-diffuser-son-court-metrage-3/

>> Contact : formation@maisondufilm.com

