Formation « Arbre et changement climatique : comprendre, agir, protéger » Organisé par Haute-Garonne Ingenierie Jeudi 12 septembre, 09h00 Montrabé Sur inscription

Début : 2024-09-12T09:00:00+02:00 – 2024-09-12T17:00:00+02:00

Fin : 2024-09-12T09:00:00+02:00 – 2024-09-12T17:00:00+02:00

« Objectif : Comprendre le fonctionnement de l’arbre et de la haie champêtre et leur action sur l’environnement. Identifier les effets du dérèglement climatique et ses conséquences sur les arbres. Mettre en évidence les pistes pour préserver le patrimoine arboré existant, planter et protéger les arbres de demain.

Quelles sont les ressources et les services de l’arbre en faveur de la biodiversité ?

Les services écosystémiques rendus et leur évaluation.

L’arbre impacté et menacé par le changement climatique.

L’arbre comme réponse face au changement climatique.

Les pistes de gestion adaptative des forêts : les îlots d’avenir.

Comment planter les arbres de demain ?

Le choix des essences adaptées au climat d’aujourd’hui et de demain.

Les techniques de plantations durables.

La marque « végétal local ».

La Régénération Naturelle Assistée.

Un temps sera consacré à la visite d’aménagements constitués d’arbres et arbustes de pays.

En priorité : maires, adjoints, présidents d’EPCI et conseillers départementaux. »

Montrabé 31850 Montrabé Montrabé 31850 Haute-Garonne Occitanie

