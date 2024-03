Forêt pas qu’on se perde Pièce de Théâtre Centre Culturel du Coglais Les Portes du Coglais, samedi 25 mai 2024.

Pièce en 2 actes de Viviane Tardivel, jouée par la Troupe de l’Association Maya Bazoug’Aides.

Christelle, patronne d’entreprise, organise pour son personnel un stage de cohésion. Le but est de faire une randonnée en forêt afin que tout le monde se découvre et se connaisse. Mais la rando vire au cauchemar ! Perdus dans une forêt qu’ils ne connaissent pas, tout ce petit monde va devoir cohabiter dans une clairière sans moyen de communication et sans nourriture. Ce qui devait être un moment de partage devient un ring où les petits et gros défauts, les rancœurs, les jalousies resurgissent. Entre règlement de compte, hypocrisie, méchanceté et faux semblants, cette balade en forêt risque de laisser un goût amer…

La Troupe de l’Association Maya Bazoug’Aides a choisi une comédie contemporaine de Viviane Tardivel qui vit à Saint-Brieuc depuis plus de 20 ans. « Forêt pas qu’on se perde », pièce écrite en 2022, dure 1h45.

L’association a pour but de venir en aide à des familles dont un enfant est porteur d’un handicap ou atteint d’une maladie qui engendre souvent des frais importants et difficiles à prendre en charge par ces familles. Les bénéfices des représentations théâtrales vont dans ce sens.

Dates des représentations samedi 25 mai à 20h30 et dimanche 26 mai à 14h30. .

Centre Culturel du Coglais 1 rue Saint-Melaine

Les Portes du Coglais 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne beillet.cindy@gmail.com

