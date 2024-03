FOOTBALL FREESTYLE Trouville-sur-Mer, samedi 20 avril 2024.

FOOTBALL FREESTYLE Trouville-sur-Mer Calvados

Le freestyle football c’est l’art de jongler avec un ou plusieurs ballons de football, en mélangeant acrobatie, danse et gestes footballistiques. C’est un vrai spectacle qui saura ravir autant les fans de football que les néophytes.

Les références

Champion de France par équipe, 7 fois champion du monde solo (Gautier Fayolle), 4 fois champion du monde en duo (Clément Reubrecht & Gautier Fayolle), publicités tournées avec Mbappé, Messi, Zidane…Animations des espaces V.I.P pendant l’EURO 2016.

Les initiations à la suite des shows le public pourra s’essayer à la discipline qu’il vient d’admirer. C’est l’occasion unique d’apprendre les bases d’une discipline artistique avec des champions.

Le samedi.

A 14 h, 15 h 30 et 17 h Show de freestyle football avec présentation de la discipline au micro et tricks en musique.

De 14 h 15 à 15 h, de 15 h 45 à 16 h 30 et de 17 h 15 à 18 h duels de 1 vs 1 puis initiation au freestyle avec un groupe de 10 à 15 participants.

Sur la plage. Gratuit.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:00:00

fin : 2024-04-20 18:00:00

Sur la plage

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

L’événement FOOTBALL FREESTYLE Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-22 par OT Trouville