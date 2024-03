Food Truck Festival 2024 Haguenau, dimanche 14 avril 2024.

Street Food Concerts Animations

Le Lions Club de Haguenau a le plaisir de vous annoncer la 4ème édition du Food Truck Festival qui se déroulera à la Halle aux houblons et à la salle des corporations ! Une quarantaine de Food Trucks vous inviteront à un voyage culinaire exceptionnel vous pourrez goûter aux spécialités alsaciennes , bretonnes … mais aussi aux gourmandises venues des quatre coins du monde Europe, Amérique du Sud, Canada ou Afrique.

Des animations musicales avec une dizaine de groupes vous feront découvrir des tonalités diverses et variées.

Bien sûr les enfants ne seront pas oubliés avec des stands de sucreries, des animations sur mesure leurs seront proposées, magicien, maquillage, comptines Alsaciennes etc….Venez découvrir les Food Trucks et les groupes musicaux dans les semaines à venir sur notre page Facebook

https://m.facebook.com/lionsclubhaguenau/

Alors venez nombreux vous restaurer et vous divertir , vous ferez ainsi une belle action au profit des enfants hospitalisés. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 11:00:00

fin : 2024-04-14 21:00:00

115 Grand’Rue

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est lionsclubhaguenau@orange.fr

