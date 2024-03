FOMAC (Forum des musiques actuelles) Salle événementielle de Pratgraussals Albi, samedi 6 avril 2024.

FOMAC (Forum des musiques actuelles) Cette manifestation se propose de susciter la rencontre entre musiciens et organisateurs (associations, salles, festivals), médias et structures institutionnelles. Samedi 6 avril, 10h00 Salle événementielle de Pratgraussals Inscriptions jusqu’au 11 février

Le FOMAC se déroule sous la forme de speed-meeting de 10 minutes et, au total, ce sont plus de 400 rendez-vous qui ont lieu au cours d’une journée. l. Des showcases des lauréats du Music in Tarn, ainsi que des ateliers d’information-ressource à destination des artistes, ponctuent cette journée de rencontres.

Salle événementielle de Pratgraussals Rue de Lamothe, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie

