Foire du 1er Mai Quais de Loire, rue du Pont Beaugency, mercredi 1 mai 2024.

Foire du 1er Mai La foire du 1er mai à Beaugency Mercredi 1 mai, 08h00 Quais de Loire, rue du Pont Voir https://www.tourisme-terresduvaldeloire.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-01T08:00:00+02:00 – 2024-05-01T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-01T08:00:00+02:00 – 2024-05-01T23:00:00+02:00

La traditionnelle foire du 1er mai de la Ville de Beaugency est de retour ! La fête foraine fera son retour en bord de Loire avec ses manèges, sa barbe à papa, et ses pommes d’amour. De nombreux exposants investiront l’avenue de Chambord, les quais de Loire, la rue du Pont. Tous les ingrédients seront réunis pour satisfaire les amateurs de ce traditionnel rendez-vous.

Une belle idée de sortie en famille ou entre amis pour ce jour férié !

Quais de Loire, rue du Pont Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 32 28 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-terresduvaldeloire.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr »}]

FMACEN045V500P7P

© Getty Images