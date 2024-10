FLORENTINA EN CONCERT ÉGLISE SAINT-BARTHÉLÉMY Landorthe, samedi 19 octobre 2024.

Dernier concert avant la trêve hivernale et en attendant les concerts de Noël, le chœur Renaissance Florentina !

Musique polyphonique de la Renaissance XV et XVI siècle sacrée et profane.

Chœur en costumes d’époque accompagné à la harpe et à la mandoline et dirigé par Marie Denise Dollé.

Libre participation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-19 20:30:00

fin : 2024-10-19

Landorthe 31800 Haute-Garonne Occitanie choraltitude@orange.fr

L’événement FLORENTINA EN CONCERT Landorthe a été mis à jour le 2024-10-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

