CINÉCO: LES COLONS Florac Trois Rivières, mercredi 17 avril 2024.

CINÉCO: LES COLONS Florac Trois Rivières Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 21:00:00

fin : 2024-04-17

Les Colons

Argentine, Chili, 2023, 1h37

De Felipe Galvez Haberle

Avec Sam Spruell, Alfredo Castro, Mariano Llinás

Comédie dramatique

Version originale sous titrée

Début du XXe siècle, les ranchs de moutons couvrent de plus en plus de territoires en …

Les Colons

Argentine, Chili, 2023, 1h37

De Felipe Galvez Haberle

Avec Sam Spruell, Alfredo Castro, Mariano Llinás

Comédie dramatique

Version originale sous titrée

Début du XXe siècle, les ranchs de moutons couvrent de plus en plus de territoires en Patagonie chilienne. Segundo, un métis chilien, MacLenan, un soldat anglais et Bill, un mercenaire américain, entreprennent une expédition à cheval pour récupérer les terres que l’Etat a concédées au propriétaire terrien espagnol José Menéndez. Mais Segundo découvre la volonté « civilisatrice » de ses dirigeants lorsqu’ils abattent une tribu d’Onas.

Dès les premières secondes du générique on est envahi par une sensation de grand cinéma qui va se confirmer magistralement. Tour à tour s’imposent un décor époustouflant, une BO qui nous cloue sur place dès les premières notes, un rythme lent et authentique auquel succèdent des accélérations surprenantes dans un style très particulier. C’est un western étrange et politique loin des clichés du genre. On se plaît à retrouver des saveurs de Deadman, Délivrance voir Les Bêtes du sud sauvage. La trame est obscure et simple à la fois, et le titre est sans équivoque : tout est question de colonisation. Elle est servie par des personnages âpres, complexes et nuancés dont les points de vue s’opposent avec habileté mais cohabitent parce qu’il n’y a pas d’alternative : violence, soumission, résilience, révolte, non-dit et langue de bois.

Malgré la période lointaine, le film apporte un éclairage actuel sur cet étrange pays qu’est le Chili, qui s’étire, se perd et ne finit pas de se chercher. On devine que la nouvelle Constitution avortée l’année passée est très liée au propos. Mais le film résonne au-delà des problématiques chiliennes et peut se transposer partout en questionnant la politique, la domination, les cultures et le vivre ensemble. Bref tout un programme abordé sous un angle de cinéma brut et subtil. Un vrai coup de coeur qui, on l’espère, va rester dans les mémoires.

EUR.

La Genette Verte

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



L’événement CINÉCO: LES COLONS Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2024-01-16 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes