Flocon Volcan Atelier du Plateau Paris, jeudi 6 juin 2024.

Le jeudi 06 juin 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

Plein tarif : 14€

Tarif réduit : 11€ – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit : 8€ étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

6€ pour les enfants de moins de 12 ans

Dans cette nouvelle création, Camille Maussion démêle et entremêle les gribouillis intérieurs qui toquent à la porte de son inconscient. S’entourant de quatre improvisateurs aussi audacieux et singuliers qu’elle, ils explorent les complémentarités de leurs instruments.

Telle une plasticienne, Camille Maussion malaxe la matière organique et poétique de cette orchestration tissée avec soin. Les partitions, véritables objets graphiques inspirés des formes et couleurs présentes dans la nature, laissent la part belle à l’improvisation et aux jaillissements sensibles de l’instant.

Grooves, boucles rythmiques cocasses et élastiques fusionnent avec des compositions plus chambristes, donnant vie à une cartographie sonore lyrique et jubilatoire.

avec : Camille Maussion, saxophones soprano et ténor, compositions, Célia Forestier, voix, Clément Merienne, synthétiseurs, voix, Clément Petit, violoncelle, voix, Maxime Rouayroux, batterie, objets sonores, voix

Atelier du Plateau 5 rue du Plateau 75019 Paris

Atelier du Plateau 5 rue du Plateau 75019 Paris

Contact : +33142412822

