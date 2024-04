Flirt au cimetière – Cie la Lune Rousse Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, jeudi 30 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-30 14:30 – 15:30

Gratuit : non 7 € à 15 € Réservations : – theatrelaruche- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Lecture à deux voix. Elle se rend régulièrement sur la tombe de son mari. Il se rend souvent sur la tombe de ses parents. Au cimetière, ils se croisent… C’est le début de l’histoire… ?Il est agriculteur, elle est bibliothécaire ; il fait 60 heures/semaine avec la ferme et ses 24 vaches laitières, et ne sait plus où donner de la tête ; elle prend de très longs bains, pleure à l’opéra et organise un club théâtre pour les enfants. Ils n’auraient jamais dû se rencontrer. Une lecture-spectacle à l’humour décapant. Avec Anne-Gaël Gauducheau et Gérard Guérif Public : adulte Durée : 1h Représentations jeudi 30 mai 2024 à 14h30 et à 20h30

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr