Flâneries insolite Musée du Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage, samedi 18 mai 2024.

Flâneries insolite Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 20h00, 22h30 Musée du Touquet-Paris-Plage Entrée libre, sur réservation, places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:45:00+02:00

Fin : 2024-05-18T22:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:15:00+02:00

Le Musée vous propose une déambulation dans l’exposition « Le Touquet-Paris-Plage s’affiche, 1882 – 2023 « , ponctuée d’interventions plus ou moins loufoques, à vous de démêler le vrai du faux dans cette balade… décalée.

Musée du Touquet-Paris-Plage Avenue du château, 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France http://www.letouquet-musee.com http://www.facebook.com/MuseeduTouquetParisPlage [{« type »: « phone », « value »: « 0321056262 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.letouquet-musee.com »}] Niché dans la villa « Way Side » représentative de l’architecture des années 1920, le Musée du Touquet-Paris-Plage vous plonge dans l’art de la modernité, depuis la fin du XIXème siècle à nos jours. La collection des peintres de l’École d’Étaples y côtoie les œuvres plus récentes d’artistes de la fin du XXème siècle. La collection permanente, fruit de donations diverses, d’acquisitions et de prêts de collectionneurs, s’ouvre également à l’art contemporain à travers ses expositions temporaires et ses partenariats.

© Musée du Touquet-Paris-Plage – Edouard champion