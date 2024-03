Flaneries et butinages au domaine de Sulauze Chemin Du vieux Sulauze Istres, dimanche 14 avril 2024.

Venez flâner et butiner sur les stands du marché de printemps du domaine de Sulauze.

Au programme artisans, producteurs, créateurs, ateliers, conférence, balades, rencontres, échanges, partages et bien sûr à manger et à boire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 10:00:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

Chemin Du vieux Sulauze Cave viticole de Sulauze

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

