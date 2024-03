Flânerie au Jardin d’Eden au coeur de Tournon-sur-Rhône Le jardin d’Eden Tournon-sur-Rhône, samedi 1 juin 2024.

Flânerie au Jardin d’Eden au coeur de Tournon-sur-Rhône Instants gourmands au jardin d’Éden 1 et 2 juin Le jardin d’Eden Adultes : 5 € et enfant de moins de 14 ans : 1 €

Goûter à la douceur printanière finissante, savourer les effluves parfumées qui s’offrent tout au long de la déambulation, s’émerveiller de leur suavité, admirer l’harmonie des couleurs arborées par une nature généreuse que le printemps couronne de sa grâce, tendre l’oreille aux bruissements des insectes qui s’affairent en tout sens, aux tendres gazouillis des oiseaux, aux coassements vigoureux des hôtes des bassins, prendre de la hauteur et embrasser du regard le Rhône et les vignobles qui s’enhardissent à gravir les coteaux avoisinants… enfin prendre une nouvelle inspiration en ces lieux que le travail des hommes a su exalter. C’est ce que Le jardin d’Éden propose d’expérimenter lors d’une pause dans ce parc monastique datant de la Renaissance lové derrière ses remparts gardés par sa tour. : une histoire à découvrir au travers d’une visite commentée.

Le jardin d’Eden 8, rue Lachanal, 07300 Tournon-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Tournon-sur-Rhône 07300 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 07 05 27 http://www.edenparc.eu Ce parc privé d’1 hectare, entouré de fortifications Renaissance, a appartenu aux Cordeliers puis aux religieuses de Notre-Dame. La restauration de l’ensemble met en valeur l’eau, très présente sur le site, grâce au ruisseau qui alimente bassins et fontaines ornés de statues. Les zones ombragées alternent avec les terrasses secrètes et fleuries et les chemins étroits qui conduisent jusqu’au belvédère qui domine la vallée du Rhône.

