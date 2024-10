FLAMMES & SLAM SALLE DES FETES Seysses, samedi 23 novembre 2024.

FLAMMES & SLAM

SALLE DES FETES Chemin des Boulbennes Seysses Haute-Garonne

Découvrez le spectacle “Flammes & Slam” de la Clack compagnie

Un dragon poète et freluquet imagine la vie à travers ses livres. Les histoires racontent qu’il y a dans le monde des princesses à sauver, mais il n’est pas tout à fait sûr de savoir à quoi elles ressemblent.

La terrifiante dragonne qu’il rencontre va l’aider à y voir plus clair. Dans Flammes et slam, il n’y a pas de pyrotechnie MAIS il y a des machines électroniques, du rap improvisé avec

virtuosité, une histoire de princesse mais pas que, une rencontre entre deux dragons de haut vol, des bruitages hors pair venus du public, une grosse ambiance et le plaisir de se raconter des histoires. Il est conseillée de réserver. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-23 17:00:00

fin : 2024-11-23 18:00:00

Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie culture@mairie-seysses.fr

