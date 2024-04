Film Godzilla X Kong le nouvel empire Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André, lundi 22 avril 2024.

Film Godzilla X Kong le nouvel empire Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Action, Fantastique, Science Fiction

Le tout-puissant Kong et le redoutable Godzilla unissent leurs forces contre une terrible menace encore secrète qui risque de les anéantir et qui met en danger la survie même de l’espèce humaine. GODZILLA X KONG LE NOUVEL EMPIRE remonte à l’origine des deux titans et aux mystères de Skull Island, tout en révélant le combat mythique qui a contribué à façonner ces deux créatures hors du commun et lié leur sort à celui de l’homme pour toujours…

Durée 1h55. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-22 21:00:00

fin : 2024-04-22

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Film Godzilla X Kong le nouvel empire Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2024-04-05 par Pléneuf-Val-André Tourisme