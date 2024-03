FID Festival International de Cinéma Marseille 1er Arrondissement, mardi 25 juin 2024.

La 35e édition du FIDMarseille, Festival International de Cinéma de Marseille se déroulera du 25 au 30 juin 2024 dans plusieurs lieux du centre-ville.

Chaque année début juillet, le FIDMarseille, Festival International de Cinéma de Marseille propose un programme de 130 films à près de 23 500 spectateurs, dans des cinémas, théâtres, bibliothèques, galeries d’art, amphithéâtres en plein air, à Marseille.



Le festival présente un grand nombre de films en première mondiale, de premiers films, et s’impose aujourd’hui comme un gisement de nouvelles cinématographies, productions documentaires aussi bien que fictions.

Pendant le festival sont également organisés le FIDLab, plateforme de soutien à la coproduction internationale, le FIDCampus, résidence de formation d’étudiants internationaux



Le FIDMarseille, au long de l’année, propose de nombreuses projections hors les murs, répond à des invitations de programmation de cartes blanches et organise à Marseille deux rendez-vous cinématographiques mensuels, les soirées VidéoFID et les séances CinéFID.



Plus de 200 cinéastes, artistes, producteurs, comédiens, écrivains, techniciens du cinéma feront partie de cette 35e édition. .

Début : 2024-06-25

fin : 2024-06-30

Nombreux lieux culturels marseillais

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

