« Ficelle », Compagnie Le Mouton Carré Jardin de Verre Cholet, mercredi 17 avril 2024.

« Ficelle », Compagnie Le Mouton Carré Ficelle est une odyssée tissée de petits bouts, pour les petits bouts. C’est l’histoire de deux moyens d’expression qui cherchent ensemble un moyen poétique de prendre possession du monde. Mercredi 17 avril, 10h00 Jardin de Verre Payant, sur réservation

MARIONNETTE ET MUSIQUE

Ficelle est une odyssée tissée de petits bouts, pour les petits bouts. C’est l’histoire de deux moyens d’expression qui cherchent ensemble un moyen poétique de prendre possession du monde.

Une marionnettiste et un musicien accompagnent un petit être de fils dans une odyssée où l’on joue à oser… Oser tomber pour mieux se relever, Oser affronter ses peurs originelles, Oser donner pour mieux recevoir, Oser, enfin, se lancer dans l’inconnu…

Un parcours initiatique où musique et marionnette tissent ensemble des instants suspendus.

Marionnette et musique

Mercredi 17/04 | 10h (35 min)

Dès 3 ans

De 8,50 € à 6 € (pour connaître le détail des tarifs, rendez-vous sur notre site Internet)

À l’accueil/billetterie du Jardin de Verre

Par téléphone au 02 41 65 13 58

Sur le site Internet : https://www.jardindeverre.fr

© Philippe Durbet