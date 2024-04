Feu d’artifice du 13 juillet Plouarzel, samedi 13 juillet 2024.

Feu d’artifice du 13 juillet Plouarzel Finistère

Les associations Swing Penn Ar Bed de Plouarzel et la Roue Libre Lampaulaise vous proposent une soirée festive avec animation musicale et dansante, autour du feu d’artifice organisé par les communes de Plouarzel et Lampaul-Plouarzel, Sur place, restauration galettes, crêpes et buvette. .

Début : 2024-07-13 19:00:00

fin : 2024-07-13 23:59:00

Plage de Porsman.

Plouarzel 29810 Finistère Bretagne swingpennarbed@outlook.fr

