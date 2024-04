FÊTE MONDIALE DU JEU MÉDIATHÈQUE DE SAUVIAN Sauvian, samedi 25 mai 2024.

FÊTE MONDIALE DU JEU MÉDIATHÈQUE DE SAUVIAN Sauvian Hérault

Cette année, pour cette fête mondiale du jeu, le thème est « jeux et insectes ». L’objectif de cette journée est d’encourager le jeu pour tous, de tous âges, en mettant en avant la gratuité, la diversité des formes de jeu et l’accès libre aux activités ludiques. Alors n’hésitez plus, venez partager un moment agréable autour de jeux de société !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 15:00:00

fin : 2024-05-25 18:00:00

17 Avenue Paul Vidal

Sauvian 34410 Hérault Occitanie mediatheque@ville-sauvian.com

L’événement FÊTE MONDIALE DU JEU MÉDIATHÈQUE DE SAUVIAN Sauvian a été mis à jour le 2024-03-29 par OT BEZIERS MEDITERRANEE