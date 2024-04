Fête médiévale Puy-l’Évêque, samedi 17 août 2024.

Fête médiévale Puy-l’Évêque Lot

Les 17 et 18 août, venez retrouver la fête médiévale de Puy-l’Evêque placée, cette année, sous le signe dragon et cocooning.

Cette année la fête médiévale sera concentrée à un même endroit et avec seulement une vingtaine d’artisans choisis par notre équipe. L’ambiance ne sera faite que de bonnes vibrations pour créer l’esprit cocooning et chouchouter le public, les artisans et les artistes.

Début : 2024-08-17

fin : 2024-08-18

Centre médiéval

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie medievoc@gmail.com

L’événement Fête médiévale Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2024-03-27 par OT CVL Vignoble