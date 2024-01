Fête médiévale et fantastique API MED La Réole, samedi 5 octobre 2024.

Fête médiévale et fantastique API MED La Réole Gironde

La première édition de la fête médiévale fantastique « API MED » se déroulera à La Réole (33) les 5 et 6 octobre 2024, proposant des animations et un marché médiéval fantastique. Un concert est prévu pour le soir du 5 octobre, et les festivités incluront une buvette et de la restauration, avec un tarif d’entrée de 2€ pour les adultes et 1€ pour les enfants.

Esplanade Charles de Gaulles

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine apimedievales@gmail.com

Début : 2024-10-05 09:00:00

fin : 2024-10-06 18:00:00



