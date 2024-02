Fête locale à Chenaud Parcoul-Chenaud, vendredi 5 juillet 2024.

Fête locale à Chenaud Parcoul-Chenaud Dordogne

Fête locale le samedi 05 et dimanche 06 juillet.

Animations, samedi soir moules frites et feu d’artifice. Durant les 2 jours, brocante, manèges…

Renseignements 06 88 66 35 75

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05

fin : 2024-07-06

Parcoul-Chenaud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Fête locale à Chenaud Parcoul-Chenaud a été mis à jour le 2024-02-12 par Val de Dronne