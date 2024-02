FÊTE DU VILLAGE Préfailles, samedi 22 juin 2024.

FÊTE DU VILLAGE Préfailles Loire-Atlantique

Fête du village à Préfailles une date à ne pas manquer !

Comme chaque année, la fête du village est organisée et se déroule sur l’avenue de la Plage Eric Tabarly (cimaise et plateau de la chapelle).

Au programme cette année 2024 :

plats belges (bar restaurant le centre) avec tickets* en vente à la mairie

stands restauration tenus par des associations locales ( (Atelier des Goélands, Club Amitiés et Loisirs de Préfailles, Vivre à Préfailles, association pour le Don du Sang, chorale « Si on chantait », Carnapraf, Section UNC Anciens Combattants).

animations musicales avec groupes de la région et venant d’ailleurs ….

et bien d’autres choses encore (en attente d’informations complémentaires)

*Ouvert aux habitants de Préfailles, en résidence principale ou secondaire, membres d’une association locale, personnes en activité sur la commune. .

Avenue de la Plage Eric Tabarly

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire mairie@prefailles.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 18:00:00

fin : 2024-06-22



