Fête du thon Saint-Jean-de-Luz, samedi 20 juillet 2024.

Fête du thon Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Le grand rendez-vous festif et gastronomique du début de l’été à Saint-Jean-de-Luz !

Ouverture dès midi et toute la journée jusqu’à 2h dans un format convivial et festif pintxos, tapas à déguster autour de manges-debout, buvettes à votre disposition pour vous servir.

Sur la Place Foch à partir de midi, ouverture des stands, concerts, bandas, et animations. La soirée se terminera avec un DJ qui viendra animer la scène de la Place Foch.

Sur le port, ouverture des buvettes à 18h, repas avec un menu unique à 15€ (7€ enfants) où vous pourrez déguster thon et gâteau basque.

Sur la Place Louis XIV animations bandas, concert et bataille de confettis à partir de 21h , Toro de fuego (00h). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 12:00:00

fin : 2024-07-20 02:00:00

Port

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

