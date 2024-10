Fête du Taïchi Chuan et de la Gym Salle des fêtes Loures-Barousse Hautes-Pyrénées

Loures-Barousse

Salle des fêtes Loures-Barousse

Fête du Taïchi Chuan et de la Gym Salle des fêtes Loures-Barousse, samedi 16 novembre 2024.

Fête du Taïchi Chuan et de la Gym

Salle des fêtes LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse Hautes-Pyrénées

L’association sportive TOUM MONTAGNE des 2 PICS,

présente sur la commune de Loures Barousse, Montréjeau, St Gaudens, Ste Marie de Barousse depuis 20 ans, assure des cours de taïchichuan avec des professeur et animateurs diplômés, Marianic Christian et Denis.

Samedi 16 novembre, des ateliers sont proposés gratuitement à tout public à la salle des fêtes de Loures Barousse de 10H à 16H30

– 10H Taichichuan à mains nues ou avec armes (éventail, sabre, épée ou bâton),

– 12H30 Apéritif offert par l’association et repas sous forme d’auberge espagnol,

– 14H30 Roliball (raquettes chinoises),

Ateliers ouverts à toutes et à tous.

Les bienfaits de la pratique du taïchichuan ne sont plus à démontrer surtout en matière d’équilibre, de concentration, respiration, prévention des dépressions, des maux de dos et d’arthrose…

L’association propose d’autres activités complémentaires au Taïchichuan

la Gym Holistique et le Roliball à découvrir ce jour-là ou à votre premier cours gratuit

le lundi, mardi, mercredi ou jeudi

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-16 12:30:00

fin : 2024-11-16

Salle des fêtes LOURES-BAROUSSE

Loures-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie marianiclapaix@gmail.com

L’événement Fête du Taïchi Chuan et de la Gym Loures-Barousse a été mis à jour le 2024-10-07 par OT de Neste-Barousse|CDT65

samedi 16 novembre 2024 Fête du Taïchi Chuan et de la Gym Salle des fêtes Loures-Barousse Fête du Taïchi Chuan et de la Gym Salle des fêtes LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse Hautes-Pyrénées 2024-11-16 à 12:30:00 .L’association sportive TOUM MONTAGNE des 2 PICS, présente sur la commune de Loures Barousse, Montréjeau, St Gaudens, Ste Marie de Barousse depuis 20 ans, assure des cours de taïchichuan avec des professeur et animateurs diplômés, Marianic Christian et Denis. Samedi 16 novembre, des ateliers sont proposés gratuitement à tout public à la salle des fêtes de Loures Barousse de 10H à 16H30 - 10H Taichichuan à mains nues ou avec armes (éventail, sabre, épée ou bâton), - 12H30 Apéritif offert par l'association et repas sous forme d’auberge espagnol, - 14H30 Roliball (raquettes chinoises), Ateliers ouverts à toutes et à tous. Les bienfaits de la pratique du taïchichuan ne sont plus à démontrer surtout en matière d’équilibre, de concentration, respiration, prévention des dépressions, des maux de dos et d’arthrose... L’association propose d’autres activités complémentaires au Taïchichuan la Gym Holistique et le Roliball à découvrir ce jour-là ou à votre premier cours gratuit le lundi, mardi, mercredi ou jeudi