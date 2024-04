Fête du sport Buchy, samedi 6 avril 2024.

Fête du sport Buchy Seine-Maritime

A l’occasion de la Semaine Olympique Paralympique du 2 au 6 avril 2024, la Commune de Buchy organise la Fête du Sport en partenariat avec les associations et le SIVOSS le samedi 6 avril au gymnase de Buchy

initiations gratuites de 9h à 13h Mur Escalade Buchy ‍♀️, Tir à l’arc et Bowling pour tout public

initiation Basket 6-9 ans de 9h30 à 10h45

initiation Tennis de Table Buchy 76750 4-8 ans de 9h45 à 10h45 avec la présence d’Alexandra Saint-Pierre, Championne du monde Para Tennis de Table 2022,

intervention à 11h du Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine-Maritime dédiée aux enfants et aux adultes

Rdv samedi 6 avril matin

Route de Forges

Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie

