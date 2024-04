FÊTE DU PAIN ET DU VENT Faugères, samedi 18 mai 2024.

A partir de 10h Atelier pétrissage et façonnage, promenade avec les Pierres Sèches et les ânes. Guinguette et restauration toute la journée.

Du blé au pain, rencontres et discussions, « Il était une fois un moulin conte enfant.

Démonstration de cerf-volant, ateliers enfants.

Concours du meilleur pain amateur, remise des prix.

Voir le programme détaillé sur le site de l’OT. Entrée libre.

A partir de 10h Atelier pétrissage et façonnage avec Boris de l’Arbre à pains.

10h15 Promenade avec les Pierres Sèches et les ânes.

Guinguette des producteurs, restauration toute la journée.

14h Promenade avec les Pierres Sèches et les ânes

14h30: Du blé au pain, rencontres et discussions.

15h « Il était une fois un moulin » conte avec Virginie Lagarde.

16h Concours du meilleur pain amateur

Dégustation et remise des prix.

TOUTE LA JOURNÉE

Démonstration de cerf-volant avec OK Mistral

Atelier fabrication de petits moulins

Atelier pierre sèche avec les fourmis.

Atelier de vannerie

Atelier pate à sel

Jeux de piste

Pour l’atelier de pétrissage et de façonnage Sur inscription via le QRCODE

Tarif 5€ inclus matériels, ingrédients et cuisson de votre pain.

Pour le concours du meilleur pain

Simplifiez-vous la vie en achetant votre kit du débutant (optionnel) à la boulangerie l’Arbre à pains à Faugères. Rendez-vous à 16h pour la dégustation avec le pain réalisé chez vous. Entrée libre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 10:00:00

fin : 2024-05-18

Faugères 34600 Hérault Occitanie

L'événement FÊTE DU PAIN ET DU VENT Faugères a été mis à jour le 2024-04-04