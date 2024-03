Fête du Houblon Wingersheim les Quatre Bans, samedi 7 septembre 2024.

Fête du Houblon Wingersheim les Quatre Bans Bas-Rhin

Fête du houblon à la ferme Pfister. Visite de la ferme et de la brasserie, soirée festive et dansante et restauration sur place.

La Brasserie La Houblonnière Pfister à Wingersheim organise sa traditionnelle Fête du Houblon avec une soirée festive et dansante, animée par l’orchestre DECLIC.

Au menu grillades et tartes flambées, bières, limonades, softs et bar à crémant.*

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 0 EUR.

Début : 2024-09-07 18:00:00

fin : 2024-09-07

1 rue des Jardins

Wingersheim les Quatre Bans 67170 Bas-Rhin Grand Est brasserie.la.houblonniere@hotmail.com

L’événement Fête du Houblon Wingersheim les Quatre Bans a été mis à jour le 2024-03-26 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg